НАТО работает над основательным пакетом помощи Украине – Расмуссен

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.Тиждень.

«Мы прямо сейчас работаем с Украиной над основательным пакетом помощи, он будет обсуждаться министрами иностранных дел стран НАТО, когда они встретятся в конце этого месяца. Я предполагаю, что мы увеличим партнерскую деятельность с Украиной в ближайшие месяцы и годы», - подчеркнул Андерс Фог Расмуссен.

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По его словам, Альянс будет помогать Украине в вопросах реформ ее оборонной отрасли, развитии мощностей вооруженных сил и их общей модернизации.

«У нас есть большой опыт в этих вопросах. Мы также будем приглашать Украину к участию в учениях. В общем, вы увидите усиление партнерства между Украиной и НАТО в ближайшие годы», - заверил генсек НАТО.

Кроме того, Расмуссен не исключил участия Украины в создании новых экспедиционных войск, которые НАТО планирует организовывать совместно с Британией.

«Мы еще не обсуждали детали создания этих экспедиционных сил. Несколько государств альянса хотят создать их, и я не знаю наверняка, кого они хотят пригласить. В общем, мы хотим привлекать партнеров к участию в наших учениях, повышать обороноспособность. Лично я нашел бы вполне естественным, если такая инициатива будет открыта для наших партнеров», - сказал он.