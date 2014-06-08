На Майдане требуют отстранения Литвина от исполнения обязанностей председателя Госпогранслужбы

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение поддержали участники вече после обнародования соответствующего письма Центрального совета сотен Майдана премьер-министру Арсению Яценюку, председателю Верховной Рады Александру Турчинову, и.о. генерального прокурора Олегу Махницкому и председателю СБУ Валентину Наливайченко.Читайте такжеРуководитель Госпогранслужбы: Сейчас нужно сделать все для защиты границы Украины

В письме изложены факты деятельности Литвина, которые общество воспринимает как преступления.

“Требуем от руководства государства: первое - немедленное отстранение от своих обязанностей председателя Государственной пограничной службы Николая Литвина”, - говорится в письме.

Также Майдан требует провести проверку деятельности Литвина и его подчиненных, и в случае подтверждения фактов невыполнения заданий службой открыть уголовные производства, уволить виновных с должностей и лишить воинских званий.Читайте такжеГоспогранслужба закрыла 8 пунктов пропуска на украинско-российской границе

Со сцены также прозвучала инициатива вывести Государственную пограничную службу из состава Министерства внутренних дел и подчинить ведомство непосредственно президенту Украины Петру Порошенко как отдельное государственное учреждение.

Кроме того, участника вече просят власть срочно отреагировать на ситуацию на восточной границе Украины и подкрепить Госпогранслужбу другими войсками и сформированными батальонами.