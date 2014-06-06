Майдан позвал Порошенко, Кличко и Яценюка прийти в воскресенье на вече

От них активисты хотят услышать ответ на вопрос, что будет со страной дальше. А от Арсения Яценюка требуют отчитаться перед Майданом за первые 100 дней работы правительства, поскольку он единственный из лидеров Майдана, который уже четвертый месяц работает во власти, передает ТСН.ua.

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В то же время на вече приглашают и ключевых министров, которые прежде всего отвечают за экономические вопросы, а также проведение антитеррористической операции.

Сегодня же активисты пришли под стены Верховной Рады, где правительство во главе с Арсением Яценюком отчитывалось перед парламентариями за 100 дней работы. Возле парламента майдановцы стояли с плакатами с призывами прийти на вече и отчитаться перед людьми.