Россия пытается скомпрометировать Украину перед G-8

Российская Федерация безосновательно обвиняет Украину в нарушении контроля над ракетными технологиями с целью создать атмосферу недоверия в отношении Украины в канун встречи „Большой восьмерки”, заявляет МИД.

Как сообщил УНИАН спикер Министерства иностранных дел Украины Василий ФИЛИПЧУК, “украинская сторона отбрасывает любые обвинения в якобы „поставках” или „незаконном экспорте” крылатых ракет Х-55 в другие страны. Ракеты Х-55 с территории Украины на законных основаниях передавались только Российской Федерации”, - сказал В.ФИЛИПЧУК и отметил: “Упомянутые публикации и заявления, таким образом, выглядят не иначе чем сознательное стремление создать атмосферу подозрительности и недоверия в отношении Украины”.

Он напомнил, что еще в 2004 году компетентными органами Украины был выявлен факт контрабанды упомянутых ракет с территории Украины в Иран и Китай международной преступной группировкой, в состав которой входили граждане Украины, России и Австралии. Контрабанда была осуществлена по сфальсифицированным документам, которые предусматривали передачу этих вооружений Российской Федерации.

Спикер МИД сообщил, что Украина предоставила по дипломатическим каналам соответствующую информацию по этому вопросу нескольким странам и международным организациям по их просьбе. “Наши партнеры по этим консультациям адекватно восприняли ситуацию и положительно оценили шаги, осуществленные компетентными органами Украины по расследованию дела в отношении контрабанды данных ракет”, – добавил он.

В.ФИЛИПЧУК также подчеркнул, что, принимая во внимание политическую значимость этого вопроса, делегация Украины в ходе пленарного заседания РКРТ (Режим контроля за ракетными технологиями - основан семью государствами (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США) - УНИАН) 2005 года детально проинформировала партнеров о результатах расследования данного дела правоохранительными органами Украины.

“Заслушав сообщение делегации Украины, наши партнеры по Режиму, в том числе представители делегации Российской Федерации, не высказали никаких дополнительных замечаний или вопросов”, - добавил он.

В.ФИЛИПЧУК отметил, что председатель пленарного заседания РКРТ дал позитивную оценку открытости и действиям украинской стороны и выразил благодарность делегации Украины от имени всех государств-участников Режима за предоставленную информацию.

“В связи с упомянутыми безосновательными обвинениями с российской стороны Министерство иностранных дел Украины обратилось в МИД РФ относительно предоставления разъяснения причин, которые побудили его публично заявить о якобы нарушении требований Украиной Режима контроля над ракетными технологиями”, - подчеркнул В.ФИЛИПЧУК.

По его словам, МИД считает, что, исходя из духа партнерства между Украиной и РФ, любая тревога России должна бы быть обсуждена в двустороннем формате по дипломатическим каналам и/или в рамках Режима, что отвечало бы существующим процедурам, действующим в международной практике. Такая позиция Министерства иностранных дел Украины основывается также на договоренностях, достигнутых в ходе двусторонних украинско-российских консультаций по экспортному контролю.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 июня, вице-премьер, министр обороны РФ Сергей ИВАНОВ обвинил Украину в нарушении Режима контроля над ракетными технологиями.

По словам С.ИВАНОВА, украинская фирма "Прогресс", которая является дочерним предприятием компании «Укрспецэкспорт», в 2000 и 2001 годах поставила Китаю шесть крылатых ракет К-55 воздушного базирования большой дальности и еще шесть таких ракет Ирану, в связи с чем было возбуждено уголовное дело, начато расследование, официальные органы были проинформированы.