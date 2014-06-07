На Печерске в Киеве взорвалась машина с луганскими номерами

Как передает корреспондент УНИАН, взрыв произошел на углу улицы Кутузова и Старонаводницкой.

Как говорят очевидцы, взрыв произошел примерно в 10 часов утра, когда в Верховной Раде Украины началась инаугурация президента Украины.

Как сообщили корреспонденту УНИАН правоохранители, в машине в момент взрыва находился один водитель. Его личность сейчас устанавливается, он находится в реанимации 12-й больницы. Причины взрыва пока неизвестны.

Движение по улице Кутузова в сторону центра перекрыто.

Как уточняет ТСН, взрыв произошел в автомобиле Infinity, который ехал в среднем ряду проезжей части улицы Кутузова в направлении бульвара Леси Украинки.

По словам руководителя Печерского райотдела милиции Владимира Бондаренко, взрыв произошел под днищем автомобиля, но пока окончательная причина не установлена. Пострадал водитель автомобиля - он попал в больницу, состояние его здоровья не уточняется, пострадавший находится в операционной.

Машину отогнали с места происшествия и не подпускают к ней людей, поскольку сохраняется угроза повторного взрыва. Скорее всего, взрыв произошел под сиденьем водителя, поскольку сиденье вытащили из машины. Номерные знаки с Infinity сняли.

Движение открыто только на одной полосе в направлении бульвара Леси Украинки, в обратном направлении - перекрыто. На проезжей части видны следы взрыва. Как сообщают очевидцы, машина во время взрыва двигалась, а взрыв был мощным.