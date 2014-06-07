Нацгвардия сообщает о задержании российских журналистов, которые шпионили в зоне АТО

6 июня военнослужащими Национальной гвардии Украины, вблизи одного из блокпостов в зоне проведения АТО, по подозрению в совершении наблюдения и сборе информации по организации службы на блокпосту были задержаны двое журналистов российского издания «Звезда», которые имели при себе документы, подтверждающие аккредитацию при самопровозглашенной «Донецкой народной республике».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацгвардии, задержанные лица были переданы представителям Службы безопасность Украины для уточнения обстоятельств и цели пребывания вблизи блокпоста.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются СБУ.

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Как сообщал УНИАН, РФ в марте 2014 года, пренебрегая всеми международными договорами, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать обстановку на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов.