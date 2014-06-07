В Славянске из-за минометного обстрела эвакуировали персонал РЭС

"ДТЭК Донецкоблэнерго" эвакуировал персонал Славянских районных электрических сетей (РЭС) после попадания на территорию предприятия мины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, сообщает "ОстроВ".

Пресс-служба сообщает, что утром 7 июня в результате боевых действий в Славянске на территорию размещения диспетчерской и оперативно-выездной бригады Славянского района электрических сетей (РЭС) ДТЭК Донецкоблэнерго попали мины. От осколков пострадали спецтехника, административное и производственное здания.

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В результате было принято решение эвакуировать диспетчера и персонал оперативно-выездной бригады.

Как ранее сообщал УНИАН, 6 июня по причине боевых действий в районе Славянска были повреждены высоковольтные линии и полностью обесточена подстанция 110 кВ «Славянск».

В результате без электроэнергии частично остался г. Славянск и 40 населенных пунктов в Славянском районе - обесточены 11 больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, здания «Укртелекома», городского исполкома, СБУ, милиции, Государственного казначейства и налоговой инспекции г. Славянска, а также 8 подкачивающих станций, из-за чего нарушено водоснабжение в многоэтажных домах.