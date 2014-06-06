Над Славянском террористы сбили украинский самолет

18:05, 06 июня 2014
Политика
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Боевики сбили украинский АН-30, судьба летчиков остается неизвестной.

Украинский самолет сбили / @a_krasnoschekov

Над Славянском террористы сбили украинский самолет АН-30. Об этом сообщают в Twitter пользователи социальных сетей.

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По информации очевидцев, cамолет наклонился и начал падать на город, но его "выровняли" и увели на лес. Судьба летчиков на данный момент неизвестна, по различным данным, они могли катапультироваться.

Видео Кай Каин
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