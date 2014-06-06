Над Славянском террористы сбили украинский самолет АН-30. Об этом сообщают в Twitter пользователи социальных сетей.

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По информации очевидцев, cамолет наклонился и начал падать на город, но его "выровняли" и увели на лес. Судьба летчиков на данный момент неизвестна, по различным данным, они могли катапультироваться.

#Славянск АН-30 подбили. Самолет пикирует на Николаевку. — СЛАВЯНСК (@Sloviansk) 6 июня 2014

#Славянск По сводкам "ополчения", два пилота катапультировались в районе Голубых озер — СЛАВЯНСК (@Sloviansk) 6 июня 2014