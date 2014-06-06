Над Славянском террористы сбили украинский самолет
18:05, 06 июня 2014Политика
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Боевики сбили украинский АН-30, судьба летчиков остается неизвестной.
Украинский самолет сбили / @a_krasnoschekov
Над Славянском террористы сбили украинский самолет АН-30. Об этом сообщают в Twitter пользователи социальных сетей.
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По информации очевидцев, cамолет наклонился и начал падать на город, но его "выровняли" и увели на лес. Судьба летчиков на данный момент неизвестна, по различным данным, они могли катапультироваться.
#Славянск АН-30 подбили. Самолет пикирует на Николаевку.
— СЛАВЯНСК (@Sloviansk) 6 июня 2014
#Славянск По сводкам "ополчения", два пилота катапультировались в районе Голубых озер
— СЛАВЯНСК (@Sloviansk) 6 июня 2014
Славянск. Было 2 выстрела со свистящим звуком, 1-й раз промахнулись, а 2-ой был с попаданием.Стремительного падения самолета не было, улетел
— Виктория_Правды (@pravda_1) 6 июня 2014
Видео Life-Maria Channel
Видео Кай Каин
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