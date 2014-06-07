Президент Литвы считает, что введение безвизового режима с ЕС зависит от Украины
Европейские страны всегда готовы принять Украину, как только она будет готова, - подчеркнула президент.
Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что именно от Украины зависит, будет ли с 2015 года введен безвизовый режим с Европейским Союзом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Литвы сказала в интервью журналистам, отвечая на вопрос, насколько реальным является введение безвизового режима с 2015 года.
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Она отметила: "Я не знаю всех деталей подготовки, но все будет зависеть от Украины, потому что все дела, которые нужно сделать в качестве домашнего задания, все будет на стороне Украины".
"Европа только посмотрит, и если все сделано, тогда будет решать. Мы, европейские страны, всегда готовы принять Украину, как только она будет готова", - подчеркнула президент.
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Отвечая на вопрос журналистов, считает ли она сегодняшнюю инаугурацию президента Украины Петра Порошенко скромной, Грибаускайте отметила: "Пока скромная".