Пашинский уходит с должности главы Администрации президента - СМИ

И.о. главы Администрации президента Сергей Пашинский подал и.о. президента Украины Александру Турчинову заявление об отставке.

Об этом сообщает газета "Левый берег".

"В связи с избранием президента Украины и вступлением новоизбранного президента в должность, прошу прекратить выполнение мной полномочий главы Администрации президента Украины", - говорится заявлении, которое оказалось в распоряжении LB.ua.

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По информации СМИ, руководителем Администрации президента вместо Пашинского может стать бывший владелец медиахолдинга UMH Group, мультимиллионер Борис Ложкин.

Как сообщал УНИАН, завтра, 7 июня, в Киеве состоится инаугурация президента Украины Петра Порошенко. Присягу главы государства Порошенко зачитает во время торжественного заседания Верховной Рады.