СМИ: администрацию президента может возглавить Борис Ложкин
Среди возможных кандидатов на должность главы администрации президента называют бывшего руководителя и совладельца «Украинского медиа-холдинга» Бориса Ложкина.
Об этом пишет журналист Сергей Лещенко в своей статье на «Украинской правде». В статье отмечается, что по мнению бывшего спикера Верховной Рады Владимира Литвина, на эту должность могут претендовать 5 кандидатов. «Я слышал, что обсуждаются Владимир Гройсман, Виталий Ковальчук, Юрий Луценко, Роман Безсмертный и Александр Домбровский», - сказал Владимир Литвин.
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Однако кроме кандидатов, указанных Владимиром Литвином, «Украинская правда» сообщает о еще одном кандидате, у которого есть шанс занять эту должность. Речь идет о Борисе Ложкине - бывшем руководителе и совладельце «Украинского медиа-холдинга».
Борис Ложкин был бизнес-партнером Петра Порошенко, когда они вместе приобрели компанию KP-Media у американского предпринимателя Джеда Сандена.