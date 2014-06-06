СМИ: администрацию президента может возглавить Борис Ложкин

Об этом пишет журналист Сергей Лещенко в своей статье на «Украинской правде». В статье отмечается, что по мнению бывшего спикера Верховной Рады Владимира Литвина, на эту должность могут претендовать 5 кандидатов. «Я слышал, что обсуждаются Владимир Гройсман, Виталий Ковальчук, Юрий Луценко, Роман Безсмертный и Александр Домбровский», - сказал Владимир Литвин.

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Однако кроме кандидатов, указанных Владимиром Литвином, «Украинская правда» сообщает о еще одном кандидате, у которого есть шанс занять эту должность. Речь идет о Борисе Ложкине - бывшем руководителе и совладельце «Украинского медиа-холдинга».

Борис Ложкин был бизнес-партнером Петра Порошенко, когда они вместе приобрели компанию KP-Media у американского предпринимателя Джеда Сандена.