Украинские танки штурмуют Славянск - BBC
18:37, 06 июня 2014Политика
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Крупная операция против пророссийских сепаратистов, по словам украинской власти, вошла в свою активную фазу.
REUTERS
Украинские войска, как сообщается, ведут танковую атаку на Славянск. Серьезные бои идут на границе города, сообщает BBC Україна.
По словам корреспондента BBC, который побывал рядом с городом в четверг, военные еще тогда окружили город и стянули к Славянску тяжелое вооружение.
Крупная операция против пророссийских сепаратистов, по словам украинской власти, вошла в свою активную фазу.
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Глава МВД Украины Арсен Аваков на этой неделе заявлял, что в районе Славянска "идет активная наступательная фаза АТО".
Он предупредил жителей Славянска, Краматорска и Красного Лимана о необходимости оставаться дома и не подходить к позициям сепаратистов.
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