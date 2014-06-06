Украинские танки штурмуют Славянск - BBC

Украинские войска, как сообщается, ведут танковую атаку на Славянск. Серьезные бои идут на границе города, сообщает BBC Україна.

По словам корреспондента BBC, который побывал рядом с городом в четверг, военные еще тогда окружили город и стянули к Славянску тяжелое вооружение.

Крупная операция против пророссийских сепаратистов, по словам украинской власти, вошла в свою активную фазу.

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Глава МВД Украины Арсен Аваков на этой неделе заявлял, что в районе Славянска "идет активная наступательная фаза АТО".

Он предупредил жителей Славянска, Краматорска и Красного Лимана о необходимости оставаться дома и не подходить к позициям сепаратистов.