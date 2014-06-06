Рада не прошла тест на честность

После оглашения результатов президентских выборов на горизонте замаячила парламентская кампания. Но, как только это произошло, с депутатами случилось нечто непостижимое: парламентарии, до 25 мая выступающие за неотложное проведение досрочных выборов в Верховную Раду, после оглашения результатов выборов президентских, как-то «скукожились» и начали «петлять».

Конечно, никто из них прямо не заявляет о нежелании самораспуститься. Но общая риторика такова: мы, конечно, за выборы, но давайте сначала закончится АТО, проголосуем изменения в избирательное законодательство (мы же обещали отказаться от мажоритарки, открыть списки, и т. д.), дождемся наработок по новой Конституции, согласуем оные в Венецианской комиссии, проголосуем их в сессионном зале, а потом уж переизберемся...

Согласно календарному плану пленарных заседаний Верховной Рады, текущая парламентская сессия заканчивается 4 июля. Конечно, в плане отмечается, что с 7 по 11 июля депутаты будут работать в комитетах и фракциях, а до 18 июля — с избирателями на округах. Но, формально, после 4 июля народные избранники вовсе не будут общаться с избирателями, а, скорее, отправятся на двухмесячные каникулы. По крайней мере, часть из них. Более того, некоторые (к примеру, лидер КПУ Петр Симоненко с семьей) уже готовы проводить встречи с электоратом в «заграничных округах». В случае главного коммунистра страны — в Испании, из которой, накануне инаугурации нового президента, Петру Николаевичу все же пришлось вернуться. Правда, внятных объяснений, по какой уважительной причине депутат прогуливал работу в сессионном зале, находясь, в разгар рабочей недели в Барселоне, нам дождаться, видимо, не суждено.

Тем временем, самый реальный способ назначить досрочные выборы Верховной Рады на осень: роспуск существующей (только на бумаге) коалиции, и невозможность сколотить новое парламентское большинство в течение месяца. То есть, после оглашения результатов президентских выборов (2 июня), у многих отдельных парламентариев, фракций и депутатских групп, было целых два дня (до 5 июня), чтобы заявить о выходе из коалиции. В этом случае Верховная Рада подтвердила бы желание большинства украинцев (а таковых — больше половины населения) о роспуске нынешнего состава парламента.

Если бы 3 или 4 июня коалиция прекратила свое убогое существование, назначить досрочные выборы в Верховную Раду на сентябрь-октябрь 2014 года не составило бы труда. А парламентские каникулы превратились бы в чрезвычайно короткую и интересную избирательную кампанию. Но не срослось.

Желание депутатов «заболтать» вопрос будущих досрочных выборов в Верховную Раду, вполне понятно. Мажоритарщики, вложившие немалые средства в 2012-м году, еще не успели «отбить» свое. А партийцы пока не определились, к кому примкнуть, чтобы не прогадать с попаданием в проходные места списков. Тем более, что, помимо явных участников будущей избирательной кампании, состоящих из «старичков», вырисовываются и «новые горизонты» в виде свежих (или посвежевших) партий разного политического окраса и калибра.

Сегодня торги в парламентских кулуарах скрытно или явно идут полным ходом. Но народным избранникам очень хочется напомнить: пропетлять на вялых отмазках необходимости конституционной реформы или реформы избирательного законодательства, в этот раз, не получится. Досидеть до 2017 года этому составу Верховной Рады, скорее всего, не суждено.

Если же кто-то из депутатского корпуса лелеет такие надежды, вспомните, что беглый Виктор Янукович, в январе-феврале тоже был уверен, что дотянет до 2015 года...

Татьяна Урбанская