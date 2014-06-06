Рада продолжит работу в 10 часов в субботу
14:13, 06 июня 2014Политика
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Сегодняшнее заседание ВР закрыто.
Завтра Порошенко в Совете примет присягу
Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины закрыто.
Как передает корреспондент УНИАН, закрывая заседание, заместитель председателя Верховной Рады Руслан Кошулинский напомнил, что завтра в 10 часов состоится торжественное заседание Верховной Рады, на котором Петр Порошенко примет присягу президента Украины.
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