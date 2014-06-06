Рада продолжит работу в 10 часов в субботу

14:13, 06 июня 2014
Политика
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Сегодняшнее заседание ВР закрыто.

Завтра Порошенко в Раді складе присягу

Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, закрывая заседание, заместитель председателя Верховной Рады Руслан Кошулинский напомнил, что завтра в 10 часов состоится торжественное заседание Верховной Рады, на котором Петр Порошенко примет присягу президента Украины.

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