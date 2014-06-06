Аваков уволил бывших беркутовцев за отказ ехать в зону АТО
10:46, 06 июня 2014Политика
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Министр внутренних дел Арсен Аваков уволили 8 бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» из Черниговской области за их отказ ехать в зону АТО.
фото REUTERS
«Все таки война – жесткий лакмус. Кто воюет, кто прячется. Принял решение о увольнении восьмерых экс-беркутовцев из Черниговской области. Отказались выезжать в командировку в зону АТО", - написал министр на своей странице в соцсети.
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«Их же товарищи вошли вчера в составе сил АТО в Красный Лиман, проявили себя с самой лучшей стороны - а эти…», - отметил Арсен Аваков.
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