Аваков уволил бывших беркутовцев за отказ ехать в зону АТО

10:46, 06 июня 2014
Политика
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Министр внутренних дел Арсен Аваков уволили 8 бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» из Черниговской области за их отказ ехать в зону АТО.

фото REUTERS

«Все таки война – жесткий лакмус. Кто воюет, кто прячется. Принял решение о увольнении восьмерых экс-беркутовцев из Черниговской области. Отказались выезжать в командировку в зону АТО", - написал министр на своей странице в соцсети.

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«Их же товарищи вошли вчера в составе сил АТО в Красный Лиман, проявили себя с самой лучшей стороны - а эти…», - отметил Арсен Аваков.

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