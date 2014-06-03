Силы АТО наступают под Славянском, уничтожено несколько блокпостов боевиков - Аваков
Мирное население Славянска, Краматорска и Красного Лимана просят оставаться дома.
Под Славянском идет активная наступательная фаза АТО.
Об этом написал на своей странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Просьба к мирному населению Славянска, Краматорска, Красного Лимана во избежание риска для жизни, оставаться дома и не подходить к позициям сосредоточения террористов", - отметил он.
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Аваков добавил, что продолжается очень интенсивная перестрелка.
"В районе Семеновки несколько попаданий террористами по нашим БТР 4Е гранатометом. Выдержали. Молодцы конструкторы", - написал он.
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По состоянию на 7.45, блокпосты и инженерные сооружения боевиков в районе Семеновки уничтожены. Движение продолжается, резюмировал Аваков.