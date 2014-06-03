Силы АТО наступают под Славянском, уничтожено несколько блокпостов боевиков - Аваков

Под Славянском идет активная наступательная фаза АТО.

Об этом написал на своей странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Просьба к мирному населению Славянска, Краматорска, Красного Лимана во избежание риска для жизни, оставаться дома и не подходить к позициям сосредоточения террористов", - отметил он.

Читайте такжеВ Славянске террористы заминировали несколько предприятий - Селезнев

Аваков добавил, что продолжается очень интенсивная перестрелка.

"В районе Семеновки несколько попаданий террористами по нашим БТР 4Е гранатометом. Выдержали. Молодцы конструкторы", - написал он.

Читайте такжеНа дороге Изюм-Славянск военные обезвредили мощное взрывное устройство

По состоянию на 7.45, блокпосты и инженерные сооружения боевиков в районе Семеновки уничтожены. Движение продолжается, резюмировал Аваков.