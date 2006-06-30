Все ведомственные вузы отдали Николаенко

Кабинет Министров Украины принял решение подчинить Министерству образования и науки все высшие учебные заведения с государственной формой собственности.

Об этом сегодня на брифинге журналистам сообщил министр образования и науки Станислав НИКОЛАЕНКО.

«Сегодня правительство приняло решение по поводу того, что вузы с государственной формой собственности подчинены Министерству образования и науки», - сказал он.

Как передает корреспондент УНИАН, министр отметил, что на сегодня 226 вузов и около 650 техникумов подчинены 22 министерствам и ведомствам, что вносит существенные различия в требования к учебному процессу, методологии и так далее.

С.НИКОЛАЕНКО сообщил, что на протяжении недели проект постановления будет дорабатываться, так как у ряда министерств возникли некоторые замечания относительно этого нововведения.

По словам С.НИКОЛАЕНКО, уже в понедельник планируется подготовить уточненный перечень учебных заведений, переданных в подчинение Министерству образования и науки. В данном перечне будут учтены замечания министерств, частично не согласных с таким решением: Министерства здравоохранения, Министерства культуры, Министерства аграрной политики, Министерства семьи, молодежи и спорта, а также Министерства внутренних дел и Министерства обороны.

С.НИКОЛАЕНКО высказал мнение, что в данном вопросе удастся достичь компромисса, и все учебные заведения с государственной формой собственности перейдут в подчинение Министерству образования и науки.

Он отметил, что практически все руководители украинских вузов позитивно оценивают подобные изменения.