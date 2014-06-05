Смотрите заседание Верховной Рады в прямом эфире

Сегодня Верховная Рада рассмотрит законопроект о реабилитации незаконно осужденных лиц и проект постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2015 год.

Как передает корреспондент УНИАН, включить в повестку дня сегодня планируется законопроект о внесении изменений в законы о борьбе с терроризмом, а также проект постановления о неотложных мерах по обеспечению развития банковской системы Украины.

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Также планируется рассмотреть законопроект о признании утратившим действие Закона “О всеукраинском референдуме”.

Кроме того, планируется рассмотреть законопроект о введении моратория на принудительную реализацию жилья.

Народные депутаты сегодня также должны рассмотреть вопрос увольнения судей и назначения отдельных внеочередных местных выборов.

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Также ВР рассмотрит законопроект о внесении изменений в Закон “О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства” относительно оснований пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины, а также законопроект о внесении изменений в Закон “Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины” (относительно места пребывания и права на образование).