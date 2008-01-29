Балога намекает, что Тимошенко стреляет холостыми, да еще и в «молоко»

Заявления о поддержке Виктора ЮЩЕНКО на очередных президентских выборах объясняются стремлением их авторов прибавить себе политический вес.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, такое мнение выразил руководитель Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.

В.БАЛОГА назвал «беспричинными» и «излишне самонадеянными» разного рода высказывания о возможной поддержке В.ЮЩЕНКО на очередных президентских выборах в случае выполнения им ряда предварительных условий.

По мнению руководителя Секретариата, такие заявления свидетельствуют об избирательном фальстарте политических сил, представители которых выступают с подобными сентенциями, или же означают стремление их авторов добавить себе политический вес, ставя себя в одну плоскость с главой государства. «За два года до выборов кое-кому хочется поиграть на электоральных струнах. Замечу, что это не лучшая увертюра к будущей избирательной кампании. О подобных заявлениях стоит говорить только в контексте известной аксиомы о том, настоящий государственный деятель заботится об интересах своей что страны, а политика беспокоят только очередные выборы», - считает В.БАЛОГА.

Он связывает демонстрацию готовности поддержать В.ЮЩЕНКО на выборах с новой порцией упреков о возможном импичменте действующего главы государства. Руководитель Секретариата допустил, что речь идет о попытке расшатать уверенность и решительность Президента при осуществлении им конституционных полномочий.

«Настойчивость В.ЮЩЕНКО в противодействии попыткам реанимировать политическую коррупцию в высших эшелонах власти, воплощении важных государственных и социальных инициатив встречают глухое сопротивление тех, чьи корпоративные интересы не совпадают с понятиями «закон», «честность», «мораль», «ответственность». Именно поэтому опять вытянута нафталиновая идея об импичменте, которая не выдерживает самого простого теста на конституционность. Не исключено, что в противостоянии курсу Президента возможны самые неожиданные политические конфигурации и союзы», - заявил В.БАЛОГА.

Руководитель Секретариата Президента отметил, что В.ЮЩЕНКО и в дальнейшем будет работать в интересах общества и государства, и никакие дополнительные условия ему для этого не нужны. «Президент опирается на Конституцию и волю народа, этот ресурс исчерпывающе необходим для реализации его программы. Не стоит расточать время и силы также тем деятелям, которые пытаются укоренить в общественном уме тезис о возможности отстранения главы государства. Это холостые выстрелы, да еще и в «молоко», – подчеркнул В.БАЛОГА.

Вчера премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверила депутатов Европарламента в готовности поддержать кандидатуру Виктора ЮЩЕНКО на следующих президентских выборах при условии демонстрации общего подхода к решению ключевых вопросов.