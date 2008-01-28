Тимошенко назвала условия поддержки Ющенко на президентских выборах

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверила депутатов Европарламента в готовности поддержать кандидатуру Виктора ЮЩЕНКО на следующих президентских выборах при условии демонстрации общего подхода к решению ключевых вопросов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, выступая на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.

«В этом случае нет смысла выставлять две кандидатуры на выборы… и я, любя Украину, могу еще раз поддержать кандидатуру В.ЮЩЕНКО», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 14 января Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, что не исключает участия в следующих президентских выборах, если правительству будут мешать работать.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, если правительство сможет эффективно работать, то "тогда не имеет значения, когда президентские выборы, и кто из демократической коалиции будет баллотироваться".