В Киеве на Майдане разбирают сцену

Демонтаж начали в шесть вечера среды, а к утру четверга планируют закончить.

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Новую сцену, купленную за государственные средства, задействуют во время инаугурации президента, хотя официальных мероприятий на Майдане по этому случаю и не предусмотрено, потом сооружение оставят для праздничных мероприятий в Киеве, передает ТСН.

Кроме того, на Майдане говорят - "зеленый свет" замене сцены дал избранный мэром города Виталий Кличко, а сотники его поддержали.