Костенко назвал основную проблему коалиции

16:14, 30 июня 2006
Политика
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Лидер УНП прогнозирует кризисы

Лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО считает, что от премьера Юлии ТИМОШЕНКО и председателя Верховной Рады Петра ПОРОШЕНКО не стоит ожидать реальной государственной политики.

Об этом он заявил в сегодняшнем интервью «Газете по-украински», сообщили в пресс-службе УНП.

В частности, по словам лидера УНП, от премьера Ю.ТИМОШЕНКО и спикера П.ПОРОШЕНКО “реальной государственной политики нечего и ожидать, потому что это два мощных бизнесмена, и бизнесовый интерес у них всегда превосходит государственный». «Никакого потенциала взвешенной стратегической политики в этом дуэте я не вижу. ТИМОШЕНКО будет работать на президентские выборы и фактически уже начала предвыборную кампанию. А Петр Алексеевич будет пользоваться этой должностью для реанимации своего политического лица – чтобы сделать его привлекательным. И это, опять же, личный, а не общегосударственный интерес», - добавил Ю.КОСТЕНКО.

В целом Ю.КОСТЕНКО не верит, что СПУ, БЮТ и «Наша Украина» объединились вокруг реализации программы Президента и прогнозирует экономический и политический кризисы в Украине.

Главной проблемой коалиции, убежден Ю.КОСТЕНКО, является ее идеология. «Социалисты, например, никогда не откажутся от своей позиции по земле, государственной собственности, НАТО. От чего-то не откажутся другие. А какое-либо идеологическое отличие – это всегда фактор нестабильности”, - сказал он. “Другой проблемой является то, что коалиция будет иметь премьер-министра-женщину, которая стартует на президентских выборах 2009 года. И это не будет способствовать работе», - отметил лидер УНП.

Как сказал Ю.КОСТЕНКО, он далек от мысли относительно восстановления доверия между СПУ, БЮТ и ”Нашей Украиной”. «Я очень хорошо знаю Александра МОРОЗА. Он не сможет воспринять все то, что называется европейской демократией. То же касается и так называемой "социал-демократии” Юлии ТИМОШЕНКО, которая является олицетворением едва ли не крупнейших в Украине капиталов. Ну, и идеологическая позиция Романа БЕССМЕРТНОГО… Здесь вообще без комментариев», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, может ли помаранчевая коалиция все же не состояться, лидер УНП отметил, что «риск есть», однако заверил, что «под угрозой роспуска парламента коалицианты быстро договорятся».

 

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