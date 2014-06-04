Обама пригрозил РФ дальнейшей изоляцией: "Времена империй уже в прошлом"

Президент США Барак Обама сегодня в Варшаве заявил о поддержке новой украинской власти демократическими государствами мира и предупредил Российскую Федерацию о дальнейшей изоляции на международной арене, если она продолжит дестабилизировать ситуацию в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент США заявил сегодня во время своей речи по случаю 25-й годовщины "Свободной Польши".

"Свободные народы будут стоять плечо к плечу, чтобы дальнейшие российские провокации означали только еще большую изоляцию и финансовые расходы для России", - сказал он.

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"Мы стоим вместе, потому что верим, что борьба за мир и безопасность является ответственностью каждого народа. Времена империй и сфер влияния уже в прошлом. Большие народы не могут запугивать меньшие или диктовать им свою волю", - заявил Обама.

Американский президент заявил, что США не признают захвата Россией украинского Крыма.

"Перо ручки никогда не может служить для кражи чьей-то земли, поэтому мы не признаем оккупации Крыма или нарушения суверенности Украины", - сказал он.

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Обама отметил, что украинцы своими акциями протеста хотели добиться свержения "коррупционного режима" и иметь власть, которая бы отстаивала их интересы.

"Даже, когда их били и обстреливали, не хотели сдаться, приняли участие в голосовании, избрали нового президента на свободных выборах", - сказал он, отметив, что лидер может получить свою легитимность только от народа.

Обама назвал недопустимым вмешательство других государств во внутренние украинские дела и сказал, что украинцы борются за то, что Польша уже получила в результате проведенных за последние 25 лет реформ.

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"Свободная независимая в Украине нуждается в сильных связях и торговых контактах с Европой, Россией и США, всем остальным миром, поскольку украинский народ хочет такой же свободы, возможностей и прогресса, которые мы отмечаем сегодня", - сказал он.

Новоизбранный президент Украины Петр Порошенко после выступления Обамы подошел к нему и поблагодарил за сказанное.