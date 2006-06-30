Ющенко даст оценку политической ситуации. Традиционное радиообращение

В субботу, 1 июля, в 18.00 прозвучит традиционное еженедельное радиообращение Президента Виктора ЮЩЕНКО к украинскому народу, в котором глава государства даст свою оценку текущей политической ситуации, сложившейся в Украине, в частности, выскажет свою позицию по урегулированию ситуации в парламенте.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента, В.ЮЩЕНКО еще раз вернется к теме 10-й годовщины Конституции Украины и подчеркнет главные моменты, создающие необходимость усовершенствования Основного Закона государства.

Обращение будут транслировать три программы Украинского радио и «Радио ЭРА» FM. Первая, Вторая и Третья программы повторят выступление главы государства в 22:00 и в воскресенье, 2 июля, в 10:00, «Радио ЭРА» FM – в воскресенье в 10:00.

Кроме того, обращение Президента можно послушать в Интернете.

За границей оно прозвучит в эфире Всемирной службы «Радио Украина» Украинского радио с повтором в 22.00 и в воскресенье, 2 июля, в 10.00.

[ назад ]