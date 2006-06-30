Откроется 2-я Всеукраинская Мега-встреча любителей автомобилей Subaru
16:04, 30 июня 2006Политика
298 0
- На территории спортивно-развлекательного комплекса “Чайка” состоится Мега-встреча любителей автомобилей Subaru. В программе:
12-00 - пресс-ланч с директором ООО «Мега-моторс» Павлом Кузьминым.
13-00 - открытие Второй Всеукраинской Мега-встречи любителей Subaru;
13-30 - тест-драйв модельного ряда Subaru; автошоу от школы безаварийного движения «Энергия Движения»; конкурсы по тюнингу и звуку;
15-30 - соревнование по скоростному маневрированию; выступление представителей экстремальных видов спорта;
18-00 - награждение победителей конкурсов;
20-00 - мега-концерт ТНМК;
21-30 - закрытие мероприятия. Мега-салют
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter