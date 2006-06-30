Откроется 2-я Всеукраинская Мега-встреча любителей автомобилей Subaru

- На территории спортивно-развлекательного комплекса “Чайка” состоится Мега-встреча любителей автомобилей Subaru. В программе: 12-00 - пресс-ланч с директором ООО «Мега-моторс» Павлом Кузьминым. 13-00 - открытие Второй Всеукраинской Мега-встречи любителей Subaru; 13-30 - тест-драйв модельного ряда Subaru; автошоу от школы безаварийного движения «Энергия Движения»; конкурсы по тюнингу и звуку; 15-30 - соревнование по скоростному маневрированию; выступление представителей экстремальных видов спорта; 18-00 - награждение победителей конкурсов; 20-00 - мега-концерт ТНМК; 21-30 - закрытие мероприятия. Мега-салют

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