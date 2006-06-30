Откроется 2-я Всеукраинская Мега-встреча любителей автомобилей Subaru

16:04, 30 июня 2006
Политика
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 -  На территории спортивно-развлекательного комплекса “Чайка” состоится Мега-встреча любителей автомобилей Subaru.  В программе:

12-00 -  пресс-ланч с директором ООО «Мега-моторс» Павлом Кузьминым.

13-00 - открытие Второй Всеукраинской Мега-встречи любителей Subaru;

13-30 - тест-драйв модельного ряда Subaru; автошоу от школы безаварийного движения «Энергия Движения»; конкурсы по тюнингу и звуку;

15-30 -  соревнование по скоростному маневрированию; выступление представителей экстремальных видов спорта;

18-00 - награждение победителей конкурсов;

20-00 -  мега-концерт ТНМК;

21-30 -  закрытие мероприятия. Мега-салют

 

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