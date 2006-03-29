По делу об убийстве врача Анушкина есть свидетель
Неизвестный осуществил два выстрела из пистолета «браунинг»
Прокуратура Дарницкого района Киева возбудила уголовное дело по факту убийства главного врача санэпидемслужбы на железнодорожном транспорте Василия Анушкина (ст.115 «преднамеренное убийство» Уголовного кодекса Украины).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева. Создана следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств этого происшествия.
Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, неизвестный произвел два выстрела в В.Анушкина, когда тот выходил из автомобиля. По предварительным данным, выстрелы были произведены из пистолета «браунинг».
По словам собеседника агентства, в автомобиле В.Анушкина находилась пассажирка, которая лишь смогла увидеть после происшествия спину мужчины ростом приблизительно 180 см, который убегал с места происшествия.
Как стало известно УНИАН, сегодня около 8.00, по словам соседей, В.Анушкин вышел к автомобилю минут через пять после того, как в автомобиль села его жена. Как отмечают соседи, два выстрела якобы были произведены киллером в шею жертвы.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Киеве в Дарницком районе был убит из огнестрельного оружия главный врач Санитарной эпидемиологической службы на железнодорожном транспорте Василий Анушкин, 1949 года рождения. Убийство произошло во дворе дома по улице Григоренко, 5/122.