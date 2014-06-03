Рада прекратила депутатские полномочия Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 276 народных депутатов из 327 зарегистрированных в сессионном зале.

Сегодня официальная правительственная пресса напечатала итоги президентских выборов, где победу в первом туре одержал Петр Порошенко.