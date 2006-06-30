Вратарь итальянцев боится послематчевых пенальти

Вратарь итальянской сборной по футболу Джанлуиджи БУФФОН любой ценой стремится избежать серии после матчевых пенальти в четверть финальной игре с Украиной, которая состоится сегодня.

Об этом пишет портал Onet, который объясняет, что итальянский вратарь имеет неприятные воспоминания с финала Лиги чемпионата с 2003 года, когда его клуб «Ювентус» проиграл «Милану» 2:3.

«Я с детства мечтал выиграть какой-то важный матч в послематчевых пенальти. Но это изменилось после проигранного финала с «Миланом», говорит Д.БУФФОН.

«Я не смотрел, когда ТОТТИ (итальянский нападающий – УНИАН) бил пенальти во встрече 1/8 финала с Австралией. Если в матче с Украиной дойдет до серии пенальти, я не буду смотреть на то, как будут пробивать мои коллеги из команды. Это будет нести слишком много эмоций», признался Д.БУФФОН.