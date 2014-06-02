Кернес начинает становиться на ноги и готовится к реабилитации в Украине - горсовет

Харьковский городской голова Геннадий Кернес начинает становиться на ноги впервые после покушения и готовится к реабилитации в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, об этом Кернес сказал в интервью телеканалу «Интер».

«Я стал на ноги с помощью специальных элементов, которые позволили закрепить мои колени. Для меня это прогресс сегодня», - сказал мэр.

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Кернес отметил, что наблюдает за ситуацией в Харькове и в Украине в целом. Мэр поздравил избранного Президента Украины Петра Порошенко.

Кернес также отметил, что следователи, которые расследуют дело о покушении на него, не связывались с ним и не проводили допросов.

«Ко мне никто не звонил, я официально об этом говорю», - сказал он.

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Мэр подчеркнул, что в ближайшие недели хочет вернуться в Харьков и продолжить реабилитацию дома.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля во время пробежки неизвестный нанес огнестрельное ранение Кернесу. Мэр получил ранения в спину. В тот же день после операции в Харькове Кернеса на самолете транспортировали в Израиль.