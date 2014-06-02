Яценюк: Москва всегда будет мухлевать

Об этом он сказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine, сообщает ТСН.

По словам Яценюка, только очень жесткие санкции смогут противостоять тому, что Россия делает в Украине, и заставить Москву пойти на переговоры. При этом он отметил, что прямая встреча Владимира Путина и нового президента Украины Петра Порошенко невозможна.

Читайте такжеРоссия подаст в СБ ООН проект резолюции относительно Украины"У нас не осталось доверия к российскому правительству. Москва всегда будет мухлевать. Сейчас мы можем вести переговоры с Россией лишь в женевском формате с участием четырех сторон: Украины, ЕС, США и России", - сказал Яценюк.

Он также добавил, что Украина никогда не смирится с аннексией Крыма. По словам Яценюка, Киев уже обратился в международные суды.