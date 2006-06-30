В Гамбурге встретятся все три президента Украины

Три президента Украины - бывшие Леонид Кравчук и Леонид Кучма, - а также действующий глава государства Виктор Ющенко, впервые встретятся в Гамбурге. Это произойдет на матче сборной страны с командой Италии в 1/4 финала ЧМ по футболу, который начнется в 22:00 по киевскому времени. Председатель Попечительского совета киевского футбольного клуба "Динамо" Леонид Кравчук и Леонид Кучма находятся в Германии с самого начала мирового первенства.