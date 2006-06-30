Мэр Киева увидел в метро Ленина и ”чистый совдеп”

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ раскритиковал состояние столичного метрополитена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам, делясь своими впечатлениями о вчерашней поездке в метро.

«Чистый совдеп. Я проехал на метро несколько остановок… Я увидел метро образца даже не 86-го года. Но то, что там кругом Ленин, все его цитаты… Это еще ничего, но все же заклеено листовками, рекламами. И конечно, никакого как бы хозяина метро я не увидел. Это не хозяин, кто сегодня ведает таким выдающимся сооружением. Оно не имеет уюта», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Впечатлили мэра очереди за жетонами: «Это странно вообще. Откуда они могут взяться?!».

Кроме того, по словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, он отметил для себя среди прочих проблем «без разрешения торгующих, которые не платят налогов и таким образом крадут у киевлян деньги», «растерянного при этом милиционера, который на вопрос, на каком основании они (торговцы – УНИАН) здесь стоят, лихорадочно ищет лицензию, которой не существует», действующие игровые автоматы, которые власти города «вырывают с корнем и уже 400 вытащили», и «конечно, много людей».

«Я думаю, с этим надо что-то делать. Но я буду говорить об этом с человеком, который будет меня тормошить. Не я должен гоняться за ним по метро и выяснять проблемы, а он должен приходить ко мне и говорить», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.