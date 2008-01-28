Преемник Путина отказался от участия в предвыборных дебатах

Кандидат в президенты РФ от "Единой России", первый вице-премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ отказывается от участия в предвыборных дебатах. Об этом кандидат уведомил Центризбирком, сообщает пресс-служба избирательного штаба Д.МЕДВЕДЕВА.

Это было сделано на основании пункта 10 статьи 52 федерального закона "О выборах президента РФ".

"Поскольку МЕДВЕДЕВ не уходит в отпуск, а продолжает активно работать в должности первого заместителя председателя правительства, в его графике намечены поездки по регионам и рабочие совещания по различным аспектам деятельности", - сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе.

17 января конкурент Д.МЕДВЕДЕВА на президентских выборах, лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ вызвал его на теледебаты. При этом он заявил, что отказ преемника от "открытого и честного диалога" в прямом эфире будет расценен как трусость и отсутствие уверенности в своей правоте, а также скажется на легитимности российских президентских выборов в глазах мирового сообщества.

Как отмечает Лента.ру, во время избирательной кампании накануне парламентских выборов выдвинувшая Д.МЕДВЕДЕВА в президенты партия "Единая Россия" также отказалась от теледебатов, возместив рекламное время своими агитационными роликами.

Жеребьевка бесплатного теле- и радиоэфира должна состояться в Центризбиркоме во вторник, 29 января.