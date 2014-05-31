В Нацгвардии опровергают причастность ее бойцов к мародерству в поселке Сватово Луганской области
Командование Национальной гвардии Украины категорически опровергает информацию о якобы противоправных действиях правоохранительных органов в поселке Сватово Луганской области».
Как сообщили УНИАН в пресс - службе Нацгвардии Украины, ее бойцы там не несут службу.
«Официально сообщаем, что в указанном населенном пункте военнослужащие Национальной гвардии Украины не несут службу и не выполняют каких-либо служебных задач», - отмечается в сообщении.
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Ранее некоторые СМИ сообщали, что в поселке Сватово Луганской области, неподалеку от города Изюм, неизвестные преступники, переодевшись в форменную одежду бойцов Нацгвардии , совершают противоправные действия в отношении местного населения и занимаются мародерством.
В Нацгвардии отметили, что распространение таких заведомо ложных сообщений - ничто иное, как попытка влиять на мирное население с целью дискредитации правоохранительных органов Украины.