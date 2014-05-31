США пока не планируют обсуждать с Украиной новый договор вместо Будапештского меморандума

Об этом в интервью ZN.UA сказал посол США в Украине Джеффри Пайетт.

Дипломат прокомментировал заявление победителя президентских выборов в Украине Петра Порошенко о необходимости подписания нового международного договора, заменяющего Будапештский меморандум и дающего Украине гарантии безопасности вплоть до военной поддержки.

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На вопрос, могут ли США подписать с Украиной такой документ, Пайетт ответил: ”Я уверен, что как только новоизбранный президент Порошенко приступит к выполнению своих обязанностей, мы непременно будем обсуждать с ним наше дальнейшее сотрудничество в области обороны и безопасности”.

”Обсуждать какую-то конкретную договоренность на данном этапе, пожалуй, было бы слишком рано. Но я уверен, что с этим руководством Украины мы будем работать очень плотно, чтобы укрепить безопасность Украины”, - подчеркнул он.

Посол США в Украине также заявил, что подписанный США, Великобританией, Россией и Украиной Договор о нераспространении ядерного оружия, известный как Будапештский меморандум, не предоставлял Украине гарантий безопасности.