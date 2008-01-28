Тимошенко: в коалиции наблюдается политическая конкуренция

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что ни одно ее действие «не станет шагом к разрушению коалиции».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала, выступая сегодня в Европарламенте.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в середине демократической коалиции на сегодняшний день наблюдается политическая конкуренция.

Премьер также отмечает важность переговоров украинских политиков и власти с Европарламентом для сохранения стабильности в Украине.

«Важен переговорный процесс между двумя нашими командами, между Президентом, вами и мной как премьер-министром, чтобы было такое ощущение нерушимости для коалиции, чтобы никакая плохая составляющая конкуренция не нарушила стабильность в Украине», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Также премьер-министр подчеркнула, что ожидает от Европарламента поддержки в разработке усиленного соглашения между ЕС и Украиной, причем в этом контексте важны два аспекта – политическая ассоциация и максимально глубокая и экономическая интеграция.