Тарасюк надеется, что у оппозиции хватит здравого смысла

Лидер Народного движения Украины, народный депутат от НУ-НС Борис ТАРАСЮК допускает смену места проведения заседаний парламентской коалиции в случае продолжения блокирования трибуны Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил Б.ТАРАСЮК, согласно законам, заседания парламента проводятся в помещении по адресу ул. Грушевского, 5, однако допускаются и другие места. Вместе с тем, по словам Б.ТАРАСЮКА, НРУ надеется, что “у оппозиции хватит здравого смысла” вернуться к работе в рамках регламента. «Не мы нарушаем регламент, а оппозиция”, - отметил лидер НРУ.