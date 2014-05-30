Рабинович продал свой медиа-бизнес

16:00, 30 мая 2014
Политика
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Телевизионный бизнес сам по себе убыточный, но людям из Партии регионов "по карману" развить новостной телеканал News One и интернет-издание MiGnews, заявил в комментарии УНИАН бывший владелец Вадим Рабинович. 

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"Телеканал и сайт я еще перед революцией продал харьковчанину, народному депутату от Партии регионов Евгению Мураеву. Теперь они развиваются уже без меня», - сказал он.

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По словам Рабиновича, согласно подписанного договора, стороны не могут разглашать сумму сделки. «No comment. Это коммерческая тайна, так написано в договоре и я не имею права ее разглашать», - подчеркнул он.

Впрочем, бизнесмен: «Это игрушка не самая прибыльная в нашей стране. Телевизионный бизнес очень слабо приносит доходы, наоборот, больше расходов... Думаю, что новые владельцы в него достаточно много еще вложат. Но регионалы народ зажиточный, сумеют развиться». 

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