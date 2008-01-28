Тимошенко обещает не пугать Россию резкими шагами

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что переговоры с Россией о тарифах на транзит российского газа через территорию Украины будут вестись продумано и взвешено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня, отвечая на вопросы депутатов Европарламента в Брюсселе.

«Правительство в этом направлении не сделает ни одного необдуманного и резкого шага, так как мы понимаем, что стабильность транзита российского газа через территорию Украины - это стабильность обеспечения газом европейских стран… Все наши шаги будут продуманы и согласованы с Российской Федерацией», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что и сама лично, и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО оценивают ситуацию касаемо стоимости транзита газа через территорию Украины как не рыночную. «Мы едины в этом (с Президентом)», - подчеркнула она.

«Если мы постепенно приближаемся к рыночной стоимости природного газа на границе России и Украины, то также мы должны иметь и другой процесс - приближение к рыночной стоимости транзита газа через территорию Украины», - отметила она.