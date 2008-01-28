НУ - НС готов к досрочным выборам ВР

Фракция «Наша Украина – Народная самооборона» готова к досрочным выборам в Верховную Раду, но для их проведения нет «весомых аргументов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам лидер фракции НУ - НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что «мы всегда готовы к досрочным выборам, вместе с тем для этого необходимы весомые аргументы».

По его словам, для предыдущих досрочных выборов такие аргументы были.

Он отметил, что не может быть аргументом то, «что В.ЯНУКОВИЧ и Партия регионов вместе со своими пожизненными коммунистическими сателлитами, которые им подпевают, против НАТО». «Это их проблема», - подчеркнул лидер «НУ – НС”.

В.КИРИЛЕНКО считает, что данный вопрос необходимо решать в сессионном зале путем голосования.

Он отметил, что избиратели в случае досрочных выборов не простят оппозиции то, что она срывает отмену депутатской неприкосновенности и льгот.

В.КИРИЛЕНКО также отметил, что на сегодняшний день в парламенте избран Председатель ВР, сформировано дееспособное правительство.

«Кстати, пока эти коллеги с 9-и до 12-и блокируют трибуну, так уже с 12 до 19 они в правительстве, в Секретариате Президента решают свои вопросы», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он добавил, что «это устраивает их, но это не устраивает избирателей».

В.КИРИЛЕНКО сообщил, что 4 февраля оппозиция должна определиться, или она готова работать, или снова будет блокировать трибуну.