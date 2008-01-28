До 5 февраля парламент заседать не будет

До 5 февраля в парламенте не будет пленарных заседаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам лидер фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что сегодня на заседании Согласительного совета с участием Председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА и лидеров фракций не было достигнуто никаких договоренностей, поскольку «оппозиция отказалась от конструктивной работы».

«Главным образом это касается фракции Партии регионов», – сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он сообщил, что формально требования ПР остаются теми же, что и были, однако они – лишь повод для срыва работы парламента.

«Партия регионов блокирует рассмотрение тех вопросов, которые уже готовы к рассмотрению и прошли комитеты по большей части», – отметил лидер НУ - НС и напомнил, что это вопрос отмены депутатской неприкосновенности, депутатских льгот, создание временных следственных комиссий по расследованию злоупотреблений городской власти в Харькове и Киеве, принятие устава ГУАМ.

По мнению В.КИРИЛЕНКО, коалиция будет искать способы для эффективной работы парламента, если оппозиция и в дальнейшем не будет настроена на конструктивную работу ВР.

«Но если оппозиция будет в дальнейшем действовать такими методами, которые она демонстрирует всей Украине, думая, что это позволит ей опять прийти к власти или обеспечить роспуск парламента, то мы будем предлагать какие-то свои способы выхода из кризиса», – отметил лидер фракции НУ - НС.

В то же время он не исключил, что в случае продолжения эскалации напряжения Партией регионов, коалиция будет «действовать такими же симметричными методами» для разблокирования работы парламента.

Также В. КИРИЛЕНКО подчеркнул, что заседания Верховной Рады не будут проводиться вне стен сессионного зала парламента. «Если кто-то хочет идти в другое место, то этот кто-то пусть идет, но правящая коалиция будет заседать только в зале Верховной Рады Украины», – сказал он.

Лидер фракции НУ - НС также отметил, что ситуация, когда народные депутаты, которые блокируют работу парламента, еще и получают заработную плату, является недопустимой.

Как сообщал УНИАН, заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сегодня заявил, что Партия регионов разблокирует работу Верховной Рады лишь в случае решения проблемы, касающейся вступления Украины в НАТО.