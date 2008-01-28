Тимошенко в Европе рассказала о дискуссии с Януковичем

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверила депутатов Европарламента в готовности обеспечить политическое единство демократических сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, выступая на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.

«Наша политическая команда сделает все, чтобы политическое единство было безупречным», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сегодня началась работа над новой редакцией Конституции, которая должна обеспечить политическую стабильность и улучшить систему сдерживаний и противовесов в украинской власти. При этом украинский премьер отметила, что она хотела бы, чтобы новая Конституция получила поддержку как парламента, так и украинского народа.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что она начала дискуссию с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ относительно одобрения новых законов об оппозиции, которые должны расширить права оппозиции.

Говоря о единстве демократических сил, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что впервые за 17 лет независимости в Украине есть парламентское большинство, Президент и правительство, которые исповедуют одинаковые ценности и которые могут осуществить необходимые для страны реформы.