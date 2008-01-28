Симоненко говорит, что досрочные выборы могут быть
17:42, 28 января 2008Политика
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Лидер коммунистов пока не знает, каким макаром
Лидер фракции Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО не исключает, что в Украине могут состояться внеочередные выборы в Верховную Раду.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам, комментируя заявления некоторых политиков относительно возможности проведения таких выборов.
По словам П.СИМОНЕНКО, сегодня в Украине происходит узурпация власти и изменение формата структуры исполнительной власти.
«Если мы говорим о том, возможны ли досрочные выборы, то да – они могут быть», - сказал он.
В то же время лидер коммунистов не смог сказать, каким путем будет происходить проведение внеочередных выборов.
«Но я не исключаю такой возможности», - сказал П.СИМОНЕНКО.
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