Симоненко говорит, что досрочные выборы могут быть

Лидер фракции Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО не исключает, что в Украине могут состояться внеочередные выборы в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам, комментируя заявления некоторых политиков относительно возможности проведения таких выборов.

По словам П.СИМОНЕНКО, сегодня в Украине происходит узурпация власти и изменение формата структуры исполнительной власти.

«Если мы говорим о том, возможны ли досрочные выборы, то да – они могут быть», - сказал он.

В то же время лидер коммунистов не смог сказать, каким путем будет происходить проведение внеочередных выборов.

«Но я не исключаю такой возможности», - сказал П.СИМОНЕНКО.