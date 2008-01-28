Бондаренко считает, что Ющенко превращается в позднего Кучму

Секретариат Президента Украины может пойти на переговоры с «ослабленной и послушной» Партией регионов, считает директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО.

В комментарии УНИАН он сказал, что это один из вариантов, на который может пойти Секретариат Президента из-за опасения роста рейтинга премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как заметил К.БОНДАРЕНКО, анализ Института Горшенина демонстрирует несколько вариантов развертывания политической ситуации на сегодняшний день.

По его словам, вышеупомянутый вариант, вполне вероятно, рассматривается в Секретариате Президента.

«Высокое кресло для Раисы БОГАТЫРЁВОЙ (должность секретаря СНБО – УНИАН), переговоры о кадровых моментах (сохранение за Партией регионов должностей генерального прокурора и председателя АМК – и антиНАТОвские заявления как прикрытие переговорного процесса), заявления Игоря КРИЛЯ (депутата от НУ - НС) о недопустимости рассмотрения кадровых вопросов – до принятия 12 законов (определенных Президентом как первоочередные для принятия в парламенте) – все это звенья одного процесса», - заявил К.БОНДАРЕНКО.

По его словам, второй вариант – оставить Украину до конца года без правительства и без коалиции, если не удастся обеспечить новый формат большинства и внутри НУ - НС произойдет бунт.

По мнению директора Института Горшенина, в таком случае будет существовать Верховная Рада, распустить ее никто не сможет, на самороспуск она также вряд ли пойдет, но в государстве будет единый центр принятия решений, а Ю.ТИМОШЕНКО будет отстранена от руля исполнительной власти.

«Все силы Секретариата направлены на то, чтобы В.ЮЩЕНКО в следующем году снова стал Президентом. Да и интересы промышленно-финансовых групп также постепенно склоняются к этому. И Виктор Андреевич (ЮЩЕНКО) постепенно превращается в позднего Леонида Данииловича (КУЧМУ). Не удивляйтесь, когда завтра будет создан новый фонд «Социальная защита». По крайней мере, телеэфир постепенно консолидируется под одного кандидата. Ю.ТИМОШЕНКО в этих раскладах – лишняя», - заметил К.БОНДАРЕНКО.