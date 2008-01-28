Кинах намекает, то готов дружить с Тимошенко против Ющенко

Ставка транзита природного газа по территории Украины должна быть пересмотрена.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня журналистам высказал экс-министр экономики Украины, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, народный депутат Анатолий КИНАХ.

«Мы обеспокоены тем, что в таких принципиальных вопросах, включая ставку транзита газа по территории Украины, которая должна быть обязательно пересмотрена на основе технико-экономических расчетов, эта позиция создает дискуссии в Украине на самом высоком уровне, когда президентская вертикаль говорит: вы не трогайте эту тему. С правительственной стороны мы слышим постоянно, что это нужно пересмотреть, изменить и так далее», - сказал А.КИНАХ.

Как сообщал УНИАН, 24 января на пресс-конференции в Давосе Президент Виктор ЮЩЕНКО заявил, что Украина рискует, если будет пересматривать тарифы на транспортировку российского газа по своей территории.

"Этот шаг может повлечь по цепочке более концептуальные вопросы, которые могут принести просто вред. Такова позиция Президента", - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, в случае повышения тарифов "Газпром" увеличит на такую же величину тариф по транспортировке центрально-азиатского газа до украинской границы. Подобные действия со стороны Украины приведут к "подорожанию взаимных отношений и никакой новой экономики Украине не принесут", сказал Президент.

По мнению В.ЮЩЕНКО, на сегодняшний день главный вопрос для Украины "состоит не в том, как поднять тарифы, а, прежде всего, как выйти из политической формулы цены на газ на формулу цены на газ, которая бы делала прогнозированными эти отношения, стабильными с точки зрения цены на газ".

По словам Президента, когда будет установлена цена на газ, включающая в себя все составляющие, в том числе и транзит, то не станет вопроса о повышении тарифов на транзит российского газа на украинском участке.

23 января премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отметила, что Россия в три раза повысила цену газа для Украины, в то же время транзитная ставка не изменилась. «Поэтому пришло время провести дискуссию между Украиной и Россией относительно стоимости ставок транзита российского газа через территорию Украины в Европу», - сказала она.

Ставка за транзит природного газа с 1 января 2008 года возросла с 1,6 долл. до 1,7 долл. за 1 тыс. куб. м на каждые 100 км расстояния.

Единственным поставщиком услуг по транзиту природного газа по территории Украины трубопроводным транспортом является НАК "Нафтогаз Украины".