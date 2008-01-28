Все зависит от того, сколько Тимошенко будет терпеть издевательства Ющенко?

Конфликт между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО может привести к импичменту Президента.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал народный депутат Нестор ШУФРИЧ (фракция Партии регионов).

«Очень странно выглядит, когда оппозицию пугают досрочными выборами, потому что досрочные выборы - это всегда победа для оппозиции. Но я хотел бы сегодня обратить внимание общественности, политиков и журналистов не столько на ситуацию в парламенте, сколько на отношение между двумя зданиями на Печерских холмах, а именно: Грушевского, 12 и Банковой, 11», - сказал Н.ШУФРИЧ.

«После довольно таки неожиданного и в то же время абсурдного выступления ЮЩЕНКО из Давоса мы уже сегодня можем с большой вероятностью говорить о том, что конфликт между Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЮЩЕНКО неизбежен, что может иметь значительно более глубокие последствия, чем блокировка или любая ситуация в парламенте», - подчеркнул он.

«В этом контексте можно говорить о возможности приближения не только и не столько парламентских, сколько президентских выборов. Сейчас все зависит от того, насколько у Ю.ТИМОШЕНКО хватит сдержанности терпеть издевательства В.ЮЩЕНКО», - уверен Н.ШУФРИЧ.

«Вся ситуация мне напоминает 2005 год, только в очень сокращенных временных рамках. Я не исключаю, что парламент вынужден будет рассмотреть процедуру импичмента, тем более, что поводов для этого более чем достаточно. И я абсолютно уверен в том, что какой бы ни была политическая конъюнктура, Партия регионов не сможет не отдать за импичмент ЮЩЕНКО все свои голоса. Скорее всего, нам придется признать, что пожелание на Новый год, чтобы 2008 год был годом без выборов, может так и остаться только пожеланием», - добавил он.