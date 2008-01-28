У Ющенко ставят под сомнение еще одно обещание Тимошенко

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК прогнозирует выделение 500 млн. грн. для строительства доступного жилья в Украине в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.

«В 2008 году мы планируем провести эксперимент, выделив 500 млн. грн.», - сказал А.ШЛАПАК.

По его словам, требуемую сумму планируется дополнительно изыскать в бюджете.

Также он отметил, что в текущем году законодательно планируется закрепить понятие "доступное жилье" и бесплатное выделение земли под его строительство.

А.ШЛАПАК добавил, что это деньги, которые не ведут к инфляционному срыву и которые быстро возвращаются в бюджет в виде налогов.

По его данным, в бюджете-2008 на строительство доступного жилья планируется выделить 2,7 млрд. грн.

А.ШЛАПАК также отметил, что основная нагрузка при реализации программы доступного жилья будет возложена на мэров городов. Они должны выполнить четыре условия для получения государственной поддержки в плане строительства доступного жилья. В частности, это бесплатное выделение земельных участков, бесплатное подведение инженерных коммуникаций, проведение тендера среди застройщиков для строительства жилья и классификация населения, которое может воспользоваться этой программой.