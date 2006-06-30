У Пинзеника хорошая новость об инфляции

В Украине по итогам июня инфляция не превысит 1%. Об этом министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК заявил в беседе с корреспондентом УНИАН.

Министр отметил, что в текущем месяце отсутствовали факторы, которые бы могли вызвать значительный рост инфляции.

В.ПИНЗЕНИК также отметил: «Думаю, что показатель инфляции за 6 месяцев будет у нас хороший».

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в мае текущего года инфляция в Украине составила 0,5%, в январе-мае - 2,8%. В апреле 2006 года дефляция составила 0,4%.

Справка УНИАН. В мае 2005 года инфляция составляла 0,6%, в январе-мае 2005 года - 3,9%.

Инфляция в Украине в декабре 2005 года составила 0,9%, в целом по итогам года - 10,3%.

В ноябре 2005 года Министерство экономики прогнозировало в 2006 году рост ВВП на уровне 5,8-7%, инфляцию - на уровне 9-11,5%. В январе 2006 года ведомство отозвало свой прогноз для пересмотра и в середине марта ухудшило прогноз инфляции в 2006 году до 11,4-11,6%.

При формировании Госбюджета на 2006 год Кабинет Министров исходил из прогноза роста ВВП в 2006 году 7%, показателя инфляции - 8,7%.