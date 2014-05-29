ЦИК приняла протоколы 148 окружных избиркомов

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня комиссия приняла протоколы с мокрыми печатями от 53 ОИК.

В целом в течение дня ЦИК планирует принять еще около 30 протоколов, в том числе протоколы 5 ОИК Донецкой области.Читайте такжеТурчинов поздравил Порошенко и Кличко с победой на выборах

Сейчас в заседании ЦИК объявлен перерыв до 14.30.

По состоянию на этот час Центризбирком принял оригиналы протоколов от 148 ОИК из 189 образованных и работавших.