ЦИК приняла протоколы 148 окружных избиркомов
14:17, 29 мая 2014Политика
3
Центральная избирательная комиссия продолжает принимать оригиналы протоколов окружных избирательных комиссий о результатах голосования на внеочередных выборах президента Украины.
ЦИК приняла протоколы 148 окружных избиркомов
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня комиссия приняла протоколы с мокрыми печатями от 53 ОИК.
В целом в течение дня ЦИК планирует принять еще около 30 протоколов, в том числе протоколы 5 ОИК Донецкой области.Читайте такжеТурчинов поздравил Порошенко и Кличко с победой на выборах
Сейчас в заседании ЦИК объявлен перерыв до 14.30.
По состоянию на этот час Центризбирком принял оригиналы протоколов от 148 ОИК из 189 образованных и работавших.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter