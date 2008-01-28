Яценюк: вторые досрочные выборы Боливар не вынесет

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК не видит никаких оснований поднимать вопрос о проведении досрочных выборов Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов по поводу ситуации в парламенте.

«Не вижу оснований сегодня вообще говорить о каких-либо досрочных выборах», - отметил А.ЯЦЕНЮК, добавив, что «Боливар этого не выдержит».

Говоря о возможности проведения досрочных выборов в местные органы власти, А.ЯЦЕНЮК отметил, что на сегодня это нецелесообразно и неэффективно, поскольку остается старая законодательная база.

Как подчеркнул председатель ВР, лишь изменив законодательную базу, можно получить другие результаты.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, на сегодня нередко территориальные общины одной области представлены представителями других областей. Он отметил, что по статистике, около 30% соответствующих областных районных и городских советов представлены людьми, которые не имеют никакого отношения к этой или иной области или городу. По его словам, на сегодня «пошла ужасная диспропорция».

Он подчеркнул, что «без изменения законодательства проводить выборы, это как в ситуации, когда от изменения мест слагаемых никаких результатов все равно не будет».